Mão boba de Grazi Massafera em foto com Caio Castro é o primeiro meme de 2019

View this post on Instagram

Sem palavras para descrever essa passagem de ano ! Lugar maravilhoso ao lado de pessoas do bem ! Que Deus nos permita muitos outros Réveillons assim ! 2020 chegou e a vontade de evoluir a cada dia tá firme e forte ! Vamo que vamo que o tempo não para ! #2020 #amigos #positivevibes #vamocomtudo