Maraisa passa por cirurgia plástica e aparece com olhos roxos nas redes sociais

Reprodução/Instagram Maraisa, da dupla com Maiara, passou por uma cirurgia plástica



Alguns artistas preferem manter em segredo as cirurgias plásticas que fazem, mas Maraisa está adotando uma postura bastante diferente disso sobre a rinoplastia pela qual passou. A cantora, que já tem compartilhado com seus seguidores no Instagram momentos da recuperação, publicou vídeos em que aparece com os olhos roxos.

A sertaneja fez piada nos stories ao usar figurinhas de um urso panda. Em outro vídeo no IGTV, Maraisa mostra um “antes e depois” de se preparar para shows em Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, e em São Joaquim da Barra, em São Paulo. A maquiagem cobre todos os hematomas causados pela cirurgia plástica e pela correção do septo.

“Olha a transformação incrível que uma make é capaz de fazer!? Para quem não sabe, eu passei por um procedimento no nariz e aproveitei pra ajustar um desvio de septo”, escreveu a cantora que faz dupla com a irmã Maiara.

Veja abaixo:

Bem humorada, Maraisa criou um desafio para os fãs: ficarem “sofridos” igual a ela, mas “evoluírem”. Veja abaixo o challenge:

*Com Estadão Conteúdo