Marcelo Adnet impede Fabio Porchat de ser roubado e empurra carro alegórico no Carnaval do Rio

Humoristas participaram do desfile da São Clemente, que prestou homenagem a Paulo Gustavo na Avenida

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fabio Porchat durante desfile da São Clemente, que homenageou Paulo Gustavo na Sapucaí



O humorista Marcelo Adnet contou em seu perfil no Twitter na manhã deste sábado, 23, as situações inusitadas pelas quais passou no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Em dia de homenagem a Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19 em maio do ano passado, Adnet disse que viveu uma “grande noite” na Sapucaí. Ele desfilou pela São Clemente, cujo enredo foi “Minha Vida É Uma Peça”, uma referência aos filmes “Minha Mãe É Uma Peça”, com os quais Paulo Gustavo fez muito sucesso vivendo o papel de Dona Hermínia, protagonista dos longas. Além de ter ajudado a empurrar um carro alegórico da escola durante o desfile, o humorista ainda afirmou que ‘partiu para cima’ de homens que tentaram roubar o celular do apresentador Fabio Porchat, que também desfilou na São Clemente. Adnet reforçou que não conseguiram levar o celular de Porchat, que não fez nenhuma declaração sobre o assunto até o momento, e terminou o post com dois corações nas cores preta e amarela, que representam a escola que lembrou Paulo Gustavo. Fabio Porchat apenas publicou uma selfie sua durante a passagem da escola pela Avenida com os dizeres “É daqui que eu vim. Foi daqui que viemos”.

Hoje empurrei carro alegórico e ainda parti pra cima dos caras que tentaram levar o celular do @FabioPorchat

Grande noite 🖤💛

PS – não levaram o celular — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) April 23, 2022