Marcelo D2 e esposa testam positivo para Covid-19

Na publicação, ele diz que está assintomático e que ficará isolado por mais alguns dias

Reprodução/ Twitter @Marcelodedois Músico compôs um álbum durante a quarentena



O músico Marcelo D2 usou suas redes sociais para anunciar que ele e sua esposa, Luiza Machado, testaram positivo para Covid-19. O anúncio foi feito no sábado, 9, através de uma postagem no Twitter oficial do cantor. Na publicação, ele diz que está assintomático e que ficará isolado por mais alguns dias. Já Luiza, segundo a publicação, está no 12º dia do ciclo da doença. Ao longo da quarentena, D2 compôs e gravou o álbum “Assim Tocam os Meus Tambores”. Luiza, que é produtora, fez uma participação na música “É Amanhã (Vem)”.

Rapaziada acostumada com nosso ALMOÇO DOS CRIA aos sábados hoje na teremos, infelizmente Luiza e eu pegamos COVID Eu só soube depois e foi assintomático, Luiza já está no 12 dia está bem mas resolvemos ficar isolados mais uns dias Semana q vem estamos de volta! Bom dia — Marcelo D2 (@Marcelodedois) January 9, 2021

*Com informações do Estadão Conteúdo