Marcos Breda sofre acidente de moto ao sair de gravação na Record e divulga imagens

O ator Marcos Breda sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro ao sair da gravação da novela “Reis”, da Record TV, na última sexta-feira, 6. O artista precisou passar por uma cirurgia e sua recuperação completa está prevista para daqui a pelo menos dois meses. Nesta terça-feira, 10, Marcos falou pela primeira vez do assunto nas redes sociais e deu detalhes do que aconteceu. “[Estava em uma] estrada estreita, escura, de duas mãos, mal pavimentada, mal sinalizada e cheia de quebra-molas. Um desses quebra-molas (quase invisível, criminoso…) me derrubou da moto. Fratura múltipla do fêmur esquerdo e mais pequenas fraturas de clavícula direita e um par de costelas”, contou.

O artista disse que sentiu “dores alucinantes” e foi resgatado pelos bombeiros. Os primeiros socorros aconteceram no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e depois ele foi encaminhado para o Hospital Badim, na zona Norte do Rio, onde foi operado. “Venho sendo tratado por uma equipe extraordinariamente competente e carinhosa. Cirurgia complexa de reconstituição de meu fêmur com uma haste de titânio, técnica ultramoderna e perfeitamente executada. Agora se inicia um longo período de recuperação e fisioterapia que, espera-se, não deixará sequelas. Se tudo der certo, estarei totalmente recuperado em dois meses”, falou Marcos.

Durante seu relato, o ator enfatizou que está “grato pela sorte de estar vivo” e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que vem recebendo. “Tanta gente amada que tem me ligado, escrito e entrado em contato de todas as maneiras possíveis para me desejar pronto reestabelecimento e mandar luz, carinho, amor e boas energias”, comentou o artista, que explicou que decidiu se manifestar nas redes sociais porque ainda está fraco para responder todas as mensagens. “Preciso descansar. Recebi/recebo todos os recados e prometo responder a um por um, mas não imediatamente. É fisicamente impossível. Sei que vocês entenderão. Para todo mundo que tem emanado para mim essa gigantesca onda de amor, carinho e solidariedade o meu muito obrigado mais superlativo.” Por fim, o artista disse que vai atualizando os seguidores sempre que possível sobre seu estado de saúde.