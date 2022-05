Marcus Buaiz quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre separação de Wanessa Camargo

Empresário falou dos rumores que cercam o fim do seu casamento, da sua atual relação que possui com a cantora e esclarece se controlava a carreira artística da ex-mulher

Reprodução/Instagram/marcusbuaiz Marcus Buaiz falou sobre o fim do seu casamento com Wanessa Camargo



O empresário Marcus Buaiz quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a sua separação da cantora Wanessa Camargo. O motivo do rompimento do casal, que passou 17 anos junto, começou a ser especulado e surgiram rumores de que o fim do casamento estaria relacionado a saúde mental da filha de Zezé Di Camargo, que sofre de síndrome do pânico, e a um possível encontro da cantora com seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella. “É lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação. Lógico que isso me incomoda. Mas ao mesmo tempo sei que é natural criarem boatos nessas circunstâncias. Faz parte do universo do show business”, comentou Buaiz em entrevista à GQ.

O agora ex-marido de Wanessa não quis comentar sobre os motivos da separação e falou brevemente sobre sua atual relação com a ex, com quem tem dois filhos, José Marcus e João Francisco. Segundo o empresário, eles possuem “uma relação de respeito e carinho com a história e família” que construíram. Após o anúncio da separação, também surgiram rumores de que Buaiz tentava controlar a carreira de Wanessa, que teria rejeitado até um convite para o “BBB” por causa dele. O empresário negou que tentava podar a ex-mulher. “Wanessa é uma das maiores artistas do país. Sempre a encorajei a alçar voos maiores e estive e continuo torcendo pelo sucesso dela e felicidade. Nunca estive no lugar de empresário, gerente de carreira ou algo similar. Wanessa sempre teve as rédeas de sua própria carreira e fez isso brilhantemente”, declarou.

No comunicado no qual anunciou o fim do seu casamento, Wanessa disse que o relacionamento foi “pautado no amor, no respeito mútuo e na felicidade”. “Ao lado de nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento”, declarou a cantora em nota. A sobrinha de Luciano não comentou a suposta reaproximação que ela teve com Dado. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria da artista para esclarecer o assunto, mas não obteve retorno. Wanessa namorou com o ator no início dos anos 2000. Eles começaram a se envolver nos bastidores do clipe O Amor Não Deixa, um dos grandes sucessos da carreira da cantora.