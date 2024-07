Margot Robbie, que interpretou Barbie, está grávida de primeiro filho

Fontes próximas ao casal confirmaram a informação à revista People

Divulgação/Warner Bros Robbie e o marido são casados desde 2016



A atriz Margot Robbie, 34, que ficou ainda mais conhecida após sua atuação no filme Barbie (2023), está grávida do seu primeiro filho, segundo a revista americana “People”. Ela é casada com o cineasta Tom Ackerley desde 2016. Em fotos divulgadas no X (antigo Twitter), é possível ver a barriga à mostra em um passeio de barco no último domingo (7). Fãs da atriz comentaram bastante sobre a cena. O casal se conheceu no ano de 2013 nos bastidores do filme “Suíte Francesa” (2014), onde Ackerley foi assistente de direção. Eles também trabalharam juntos no filme “Eu, Tonya” (2017).

MARGOT ROBBIE É LITERALMENTE MÃE!!!!!!!!!! ❤❤😭😭😭🤏🤏🤏 pic.twitter.com/MNtPhSpMHM — Margot Robbie Brasil · Fã-clube (@MargotRobbieBR) July 7, 2024

MARGOT ROBBIE IS PREGNANT😭 CONGRATS MOTHER pic.twitter.com/PDNbhcho9m — pop culture gal (@allurequinn) July 7, 2024