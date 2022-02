Mariana Rios desabafa sobre ‘humilhação’ no início da carreira: ‘É moreninha, não tem beleza’

Em entrevista ao Pânico, a atriz falou sobre medo do cancelamento e polêmica de karaokê com amigos durante a quarentena

Reprodução/Pânico Mariana Rios foi a convidada do programa Pânico desta quarta-feira, 23



Nesta quarta-feira, 23, o programa Pânico recebeu a atriz Mariana Rios. Na entrevista, ela desabafou sobre as dificuldades enfrentadas no início da carreira. Na ocasião, Mariana vivia no Rio de Janeiro e compareceu a uma agência de modelos e atores, por indicação de uma amiga. “Cheguei com o meu book de Araxá, achava que era assim que fazia fotos. Um senhor mais velho recebeu a gente, ele folheou meu book e falou ‘mamãe tirou as fotos? Com essas fotos eu não te vendo para ninguém'”, contou a artista. “Ele diminuiu também uma outra classe. Ele disse: ‘Com essas fotos eu não te vendo nem para o lixeiro. Se eu quisesse uma pessoa parecida com você na agência, eu teria chamado a menina da padaria. Você é moreninha, não tem um olho claro, não tem beleza, é uma pessoa comum que eu acho na padaria’. Eu desmoronei, ele precisou me humilhar para se sentir”, relatou.

Com relação à polêmica do karaokê na casa vizinha a de João Doria, Mariana disse que a situação não passou de um mal entendido. “Só dei satisfação porque começou a atrapalhar meu trabalho e meus contratos. Todas essas pessoas estavam na minha casa praticamente morando lá. Minha casa é do Doria, eu aluguei há três anos. Mexeu no meu bolso, mexeu comigo. Eu sustento uma família inteira, tenho muita responsabilidade”, explicou. A atriz afirmou também não ter medo do cancelamento em sua carreira. “Talento não se cancela, ninguém tira seu talento, você sempre pode recorrer ao talento. Essa é sua bagagem, você tem isso a oferecer. A exposição também é um desejo seu, a conta uma hora chega”, acrescentou.

A atriz ainda agradeceu ao ciclo de amigos e à família pelo seu repertório de vida. “Meus pais e minha família toda têm pessoas maravilhosas, tanto na família quanto no ciclo de amigos. Isso com certeza me faz ser a pessoa que eu sou, minha busca e tudo tem essa influência”, resumiu. “Eu lutei muito para realizar meus sonhos e conquistar meus desejos. Não foi fácil. Se eu tivesse que voltar atrás eu faria tudo de novo. Quando você vivencia isso e chega onde você quer, entende que a vida é essa montanha russa e todos nós somos iguais. Por isso é importante tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado”, encerrou.

Confira na íntegra a entrevista com Mariana Rios: