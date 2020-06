Na reta final da gravidez, Mariana Weickert testa positivo para coronavírus

Reprodução/Instagram Apresentadora falou do medo de passar a doença através da placenta



A apresentadora Mariana Weickert foi diagnosticada com o novo coronavírus e compartilhou a notícia com os fãs na última segunda-feira (22). Mariana, que está na reta final da segunda gestação, disse que não sabe como pegou a doença, pois respeitou o isolamento social.

“Carinha de doente. Sim, testei positivo. Eu e todas as pessoas da minha casa. Estamos todos bem, mas ficamos muito assustados com o diagnóstico,até porque a gente está na reta final da gravidez. Tô entre 38 e 39 semanas”, contou no Instagram.

“Cuidei muito, a gente era tipo a família ‘noinha’, inclusive nossa família encheu o saco dizendo que a gente estava neurótico. Mas sempre achei melhor pecar pelo excesso de zelo”, contou.

A apresentadora afirmou que tanto ela como a família apresentam sintomas leves da Covid-19, mas alertou para uma pessoa sem sintomas e que também testou positivo para coronavírus.

“A gente estava em isolamento absoluto, extremamente cautelosos e realmente a gente não entende. Está tudo bem, os sintomas são brandos. Tem uma pessoa completamente assintomática. É até perturbador porque não sente nada e tá com Covid. Eu já estou um pouco mais mole, fanha, um pouco constipada, um pouco de dor de cabeça, mas nada dos sintomas que eu tinha ouvido falar. Continuo comendo igual uma capivara raivosa, mas como sem sentir o gosto”, detalhou.

Casada com Arthur Ferraz, Mariana já é mãe de Thereza, de 2 anos. O bebe a caminho é um menino e se chamará Felipe. A apresentadora também falou do receio de passar a Covid-19 para o filho.

“Dizem que a contaminação da placenta da mãe é muito difícil, então estou me apegando nessa boa notícia. Quero poder amamentar meu filho desde o começo, dar um abraço quando ele nascer.”