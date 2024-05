Marido de cantora gospel brasileira é preso nos EUA por abuso sexual contra criança 

Marcus Grubert era procurado desde abril de 2023; crime teria acontecido na casa em que ele mora com a esposa e os filhos

Marcus Grubert, marido de Heloísa Rosa, cantora gospel brasileira, foi preso nesta terça-feira, 21, pela polícia dos Estados Unidos. Ele enfrenta acusações de abuso sexual contra uma criança. Marcus Grubert era procurado desde abril de 2023. Segundo a vítima, o crime teria ocorrido na casa de Heloísa Rosa, Marcus Grubert e seus filhos. Os pais da criança denunciaram o caso às autoridades do país e procuraram o auxílio da Hope & Justice Fundation após a filha relatar que Marcus teria abusado dela. O desdobramento do caso foi comentado pela página oficial da Hope & Justice Foundation, instituição que luta contra abusos infantis, nas redes sociais. “A justiça sendo feita! Marcus Grubert acaba de ser preso por estupro de vulnerável […] A luta não se encerra por aqui; o processo judicial será iniciado e a Hope & Justice Foundation estará vigilante e firme no combate à violência sexual infantil”, diz a legenda. A organização é comandada pela brasileira Anna Alves-Lazaro e está ajudando a vítima e sua família desde o início do processo. “Há um ano, a Hope & Justice Foundation vem lutando ao lado da família da vítima para garantir que a justiça fosse feita neste caso”. Heloísa Rosa ainda não se pronunciou sobre o assunto.

