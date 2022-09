Marido de Jojo Todynho se revolta com Nego Di e o acusa de gordofobia: ‘Merece ser preso’

Lucas Souza afirmou que vai processar o ex-BBB após ele fazer comentários sobre o corpo da cantora

Reprodução/Instagram/lucassouza_ofl/negodioficial Lucas Souza disse que vai processar Nego Di após ele falar do corpo de Jojo Todynho



O militar Lucas Souza, que é casado com a cantora Jojo Todynho, expôs sua revolta nas redes sociais com o humorista Nego Di após ele fazer comentários sobre o corpo da funkeira. O ex-BBB postou um vídeo no Instagram falando do ensaio que Jojo fez para a revista Glamour inspirado no live-action de “A Pequena Sereia”, da Disney, que terá Halle Bailey, uma cantora negra, no papel de Ariel. “Estou nervoso, não estou acreditando naquela palhaçada que esse ridículo desse Nego Di… cara, tu é muito meda mesmo, tu é muito bosta”, declarou Lucas nos stories do Instagram. “Olha que absurdo, como que uma pessoa coloca isso na internet? Coloca um vídeo debochando do corpo de uma mulher. Quem é você?”, questionou. O vídeo em questão não está mais no perfil de Nego Di, mas o militar enfatizou que não vai deixar o assunto passar batido. “Se a Jojo não te processar, eu vou te processar. Sabe por quê? Porque você é um ridículo, otário, um merda, que é cancelado e tem que continuar sendo cancelado na internet”, disparou o marido da campeã de “A Fazenda 12”. “Merece um processo, seu gordofóbico. Você merece ser preso. Se fizesse isso na minha frente, você ia levar porrada, seu otário. Nojento.” Lucas acrescentou que ser preconceituoso não é dar opinião e enfatizou que enxerga sua mulher como uma referência: “A Jojo é uma pessoa negra, fora do padrão de magreza, uma mulher que representa muitas mulheres, que não se preocupa com o padrão de beleza, ela fala que o padrão dela é ela, então ele não zoou, ele foi gordofóbico e preconceituoso”.