Marília Mendonça sobre quarentena com o filho: ‘Bênção na minha vida’

Reprodução/Instagram Com agenda de shows interrompida, sertaneja está em casa com mãe e Léo, de cinco meses



Um dos motivos pelos quais Marília Mendonça é mais grata durante a quarentena é por poder passar um tempo de qualidade com o filho. Em isolamento social desde o início e com agenda de shows cancelada por causa do novo coronavírus, a cantora contempla o privilégio que é poder ficar com o pequeno Léo, de cinco meses, em casa.

“Tenho a sorte de ter a minha mãe morando comigo e estamos todos juntos. Com certeza esse tempo todo grudada nele tem sido muito especial para mim. O Léo acabou de fazer cinco meses e acompanhar essa fase, as caras e bocas que ele faz, as novidades de cada dia é uma bênção na minha vida”, disse em entrevista ao site GShow.

Marília Mendonça declarou que, agora, sabe o que significa “amor de mãe”. “Não é exagero dizer que com a chegada do Léo descobri o amor. Não sei como consegui viver tanto tempo sem ele. Tudo acontece no momento certo”, relata. Ela disse que, com o nascimento do filho, se tornou uma pessoa muito mais paciente, tolerante e ainda mais disposta a aprender sempre.

Além de passar mais tempos com o filho, Marília Mendonça afirma que está se arriscando mais na cozinha na quarentena e que fez um bolo pela primeira vez na vida. A cantora também comentou que está usando o tempo livre para aprender idiomas. “Também aproveitei para começar a estudar inglês, que era uma coisa que acabava não tendo tempo. Acho que agora a gente precisa procurar coisas produtivas para ocupar a cabeça enquanto tudo isso passa”, disse.

A próxima live de Marília será no dia 14 de junho, com a dupla Maiara e Maraisa, intitulada a “Live das Patroas”.

*Com Estadão Conteúdo