Mark Ruffalo, o Hulk de ‘Vingadores’, faz campanha para jovens brasileiros tirarem título de eleitor

O ator norte-americano Mark Rufallo, que interpretou o Hulk em ‘Vingadores‘, fez um apelo ao público jovem brasileiro. Ele retuitou uma mensagem publicada pela cantora Anitta sobre a importância dos jovens de 16 e 17 anos tirarem o título de eleitor para participarem das eleições de 2022. Segundo o TSE, o número de adolescentes que retiraram o documento em fevereiro foi o menor já registrado na história, e o prazo vai até 4 de abril. Vários artistas e influenciadores entraram na onda de incentivar os jovens e o ator hollywodiano não perdeu a chance dele. Mark fez um paralelo das eleições brasileiras com as eleições norte-americanas de 2020, quando Joe Biden foi eleito presidente e retirou Donald Trump do poder. “Em 2020, os americanos só derrotaram Donald Trump porque os eleitores recordes usaram seus direitos democráticos, especialmente os jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 17 anos, devem se registrar para votar nas próximas eleições”, escreveu ele, compartilhando o site do TSE para a realização do procedimento.

In 2020, Americans only defeated Donald Trump because record voters used their democratic rights, especially young people. To defeat Bolsonaro, Brazilians aged 16 and 17, must register to vote in the next elections. They have until May 4th to do this at https://t.co/EzvkuIzyrL https://t.co/cbIfSWYwZ9

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) March 24, 2022