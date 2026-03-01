Marquito respira sem ajuda de aparelhos, mas segue em estado grave

O assistente de palco de Ratinho sofreu um acidente de moto na Zona Norte de São Paulo, na quinta-feira (26)

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marquito passou por cirurgia na coluna cervical no sábado (28)



Marquito apresentou melhora na saúde de acordo com boletim médico divulgado pelo SBT e o Hospital Nipo-Brasileiro neste domingo (1º). O assistente de palco de Ratinho foi extubado e respira de forma espontânea, apesar de seguir em estado grave. Ele deve passar por fisioterapia respiratória e reabilitação motora.

Marquito sofreu um acidente de moto na região da Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo, onde vive, na quinta-feira (26). Ele teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela.

Seu veículo atingiu outra moto, dirigida por um enfermeiro, que acabou prestando os primeiros socorros e manobras de reanimação no local, acionando em seguida o resgate.

Marquito estava sedado para realização de exames e tratamentos no hospital. No sábado (28), passou por uma cirurgia na coluna cervical que levou cerca de quatro horas de duração, sendo submetido também a ventilação mecânica.

Ele segue sem previsão de alta do hospital.

Leia a íntegra da nota divulgada pelo SBT:

“O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli encontra-se neste domingo, 1.º, extubado, em ventilação espontânea, com necessidade de fisioterapia respiratória e início de reabilitação motora, de acordo com a tolerância clínica”.

“O estado geral permanece grave, com necessidade de cuidados intensivos e reavaliações seriadas. Novas atualizações poderão ser divulgadas conforme evolução e critérios assistenciais e institucionais”.

*Com informações de Estadão Conteúdo