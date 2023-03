Mateus Carrieri fala do desejo de voltar à TV, filho trans e ‘Casa dos Artistas’: ‘Estava lá como cobaia’

Ator também comentou sobre sua participação em ‘A Fazenda 12’, revelou que não possui mais contato com Jojo Todynho e rejeitou o título de galã após viralizar vídeo em que dança ‘Zona de Perigo’

Reprodução/Instagram/mateuscarrieriof Mateus Carrieri já fez novelas, participou de dois realities shows e atualmente se dedica ao teatro



A recente repescagem no “BBB 23” dividiu a opinião do público, mas essa não é a primeira vez que um participante deixa um reality e depois retorna ao jogo. O ator Mateus Carrieri esteve na primeira edição da “Casa dos Artistas”, extinta atração do SBT que foi exibida entre 2001 e 2004. “Foi o primeiro reality show no Brasil, não tinha ‘BBB’ na época, então eles estavam aprendendo a fazer e a gente estava lá quase como cobaia. Entramos sem armadura nenhuma, acho que esse é um dos motivos do grande sucesso da primeira edição. A gente não sabia o que esperar, a própria produção aprendeu fazendo e acho que muito do que se fez naquela casa é usado até hoje nos reality shows. Quem sabe essa repescagem [do ‘BBB 23’] não foi inspirada na volta do [Alexandre] Frota”, falou o artista em entrevista à Jovem Pan. Na época, o ex-deputado federal deixou o jogo por vontade própria, mas retornou à casa após uma conversa com Silvio Santos. Carrieri disse que o retorno de Frota não o incomodou na época. “Nada é muito justo na vida. Quem saiu e voltou tem subsídios do que está acontecendo aqui fora, porém é o público quem decide se isso é justo ou não.”

“Não falo mais com a Jojo”

Depois de 19 anos da sua primeira experiência em um reality show, o ator topou encarar novamente o confinamento e participou de “A Fazenda 12” – uma das edições mais populares do reality rural da Record TV. “Foi ótimo ter feito ‘A Fazenda’, principalmente em um ano de pandemia, onde tudo estava parado, inclusive a temporada da peça que estava fazendo. Toda a classe artística sofreu muito. Foi muito difícil e a gente percebeu o quanto os artistas devem ser valorizados”, pontuou. No jogo, Carrieri fez amizade com Jojo Todynho, campeã da edição, e juntos protagonizaram diversos momentos divertidos. No entanto, após o fim do reality, eles acabaram se distanciando. “Infelizmente, não falo mais com a Jojo, a gente perdeu contato e, normalmente, isso acontece nos realities. Na ‘Casa dos Artistas’ também foi assim. Fica a amizade, o carinho, mas temos vidas diferentes e moramos em cidades diferentes”, explicou.

Apoio ao filho

Pai de três filhos, Carrieri foi elogiado e ganhou novos fãs quando declarou apoio ao caçula, Nico, de 15 anos. O jovem é um homem trans que nos últimos anos vem passando pela transição de gênero. “Ter filhos adolescentes é um quebra-cabeças e a gente deve amá-los independentemente da orientação sexual e de como eles querem conduzir as suas vidas. O importante mesmo, e vale deixar registrado, é que eles têm caráter e bom coração e é isso o que espero dos meus filhos. Quero que eles sejam felizes.” Recentemente, o artista também viralizou nas redes sociais por aparecer dançando junto com o ator Oscar Magrini a música Zona de Perigo, música de Leo Santana que se tornou o grande hit do Carnaval deste ano. No vídeo, o ator de 56 anos aparece sem camisa e foi muito elogiado por seu físico. “A gente estava em um hotel brincando e nossas esposas nos incentivaram a gravar. Um amigo nosso fez a edição e viralizou. Ficou bem-humorado, foi bacana.”

Carrieri ficou feliz com a repercussão do vídeo, mas enfatizou que seu intuito ao mostrar o corpo definido é servir de inspiração. “A minha intenção e a do Magrini não foi a de manter a pinta de galã, isso é antigo para caramba. A intenção, talvez, foi a de inspirar pessoas acima de 50 anos a se manterem saudáveis, ativas, praticando atividade física. O Oscar, assim como eu, é formado em educação física e a gente tem incentivado as pessoas a praticarem atividade física não se preocupando tanto com a estética, isso é cafona. O foco principal é se preocupar com a longevidade e com a dignidade para você chegar até os 90 anos com independência e autonomia”, declarou. Cheio de disposição, o ator vem se dedicando ao teatro nos últimos anos e não descarta um retorno à TV. “Até o final do ano eu estou compromissado com a peça ‘O Vendedor de Sonhos’. Há uma possibilidade de renovação para 2024. O espetáculo está em cartaz desde 2018. É uma peça baseada na obra de Augusto Cury que faz muito sucesso e a gente viaja muito com ela pelo Brasil. Não tenho projeto na TV, mas claro que gostaria de voltar a fazer novela”, conclui.