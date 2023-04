MC Biel Xcamoso, cantor e produtor de brega funk, morre em grave acidente de carro; assista

Imagens de câmeras de segurança mostram que o veículo do jovem de 24 anos bateu na fachada de um prédio na Avenida Boa Viagem, em Recife

Reprodução/Instagram/@mcbielxcamosoos MC Biel Xcamoso morreu em um acidente de carro



O cantor e produtor de brega funk Gabriel Faria de Oliveira, conhecido como MC Biel Xcamoso, morreu na madrugada desta segunda-feira, 10, em uma acidente de carro, na Zona Sul de Recife. Imagens de câmeras de segurança mostram que o veículo do jovem de 24 anos bateu na fachada de um prédio na Avenida Boa Viagem, uma das principais da capital pernambucana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o artista foi encontrado preso nas ferragens e sem sinais vitais. Através das redes sociais, o perfil de MC Biel Xcamoso comunicou que o velório foi marcado para às 13h desta segunda, enquanto o enterro será às 16h, no Cemitério de Santo Amaro, área central do Recife. No Twitter, muitos fãs do músico lamentaram a notícia e se solidarizaram com os familiares. Os principais hits do funkeiro foram “Tome na pepeka”, “Passinho”, “Aquele que faz gostoso”, “Socadona” e “Me saparei”. Abaixo, confira o vídeo da batida. As cenas são fortes.