MC Cabelinho levanta rumores de novo relacionamento ao postar fotos com mulher desconhecida

O cantor MC Cabelinho, de 28 anos, gerou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar imagens em que aparece beijando uma mulher loira. A identidade da moça não foi revelada, pois ela aparece de costas nas fotos. No post, o artista utilizou emojis de coração e aliança, além de mencionar a sigla NSSMNSB, que se refere ao seu novo álbum intitulado “Não Sou Santo Mas Não Sou Bandido”. Os seguidores do cantor não tardaram a comentar sobre a possível nova relação, levantando especulações nas plataformas digitais. Recentemente, havia circulado a informação de que Cabelinho estaria se envolvendo com a ginasta Flávia Saraiva, mas a assessoria da atleta esclareceu que eles mantinham apenas uma amizade.

O último relacionamento de MC Cabelinho foi com a rapper Slipmami, que chegou ao fim neste ano. Antes disso, ele foi noivo da atriz Bella Campos, mas o noivado terminou em agosto do ano passado, após surgirem alegações de traição que abalaram a relação. Com a nova postagem, o cantor parece estar pronto para um novo capítulo em sua vida amorosa, embora os detalhes sobre a mulher em questão ainda permaneçam um mistério.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira