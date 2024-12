MC Cabelinho Revela Nova Namorada em Show e Gera Curiosidade entre Fãs

MC Cabelinho surpreende fãs ao usar camiseta com nome da nova namorada, Giovanna, durante show e gera mistério nas redes sociais.

Reprodução/Instagram/@mccabelinho Cabelinho também divulgou seu novo álbum, intitulado "Não Sou Santo Mas Não Sou Bandido"



No último sábado, 21 de dezembro, MC Cabelinho, de 28 anos, fez uma aparição durante um show do Sorriso Maroto no Rio de Janeiro. O cantor chamou a atenção ao usar uma camiseta que exibia o nome de sua nova namorada, Giovanna. A escolha da peça de roupa deixou os fãs curiosos sobre o relacionamento. Cabelinho compartilhou um vídeo em seu Instagram, onde aparece dançando com a camiseta personalizada.

A postagem gerou uma onda de comentários entre os seguidores, que estavam ansiosos para saber mais sobre a nova parceira do artista. O cantor, no entanto, manteve o mistério e não forneceu mais informações sobre a relação. Recentemente, o artista também havia publicado uma foto em que aparece beijando Giovanna, mas o rosto dela não foi revelado. Essa escolha de manter a identidade da namorada em segredo parece ter alimentado ainda mais a curiosidade dos fãs nas redes sociais.

Além de compartilhar momentos pessoais, Cabelinho aproveitou a oportunidade para mencionar seu novo álbum, intitulado “Não Sou Santo Mas Não Sou Bandido”. Na postagem, ele utilizou emojis de coração e aliança, o que levou os fãs a especularem sobre a seriedade do relacionamento. A combinação de música e vida pessoal tem sido um tema recorrente nas interações do cantor com seu público.

Veja vídeo de Cabelinho com sua nova namorada

APAIXONADO! MC Cabelinho curtindo show do Sorriso Maroto com camisa da namorada dele. pic.twitter.com/NDoIe80BNi — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) December 22, 2024

