MC Daniel comemora derrota de Nego do Borel para MC Gui em ringue de boxe: ‘Insuportável’

O funkeiro MC Daniel usou as redes sociais para comemorar a vitória do colega MC Gui na luta contra o cantor Nego do Borel. Em story no Instagram, Daniel chamou Borel de “insuportável”. “Insuportável do Borel, cara mais chato da história da música”, escreveu no domingo, 25. As postagens sobre o assunto tiveram início com o marcando MC Gui e exaltando a vitória: “Mano, você fez a vontade do Brasil, da história do funk. Te amo, moleque”. A foto que acompanha a legenda é de um homem segurando um cartaz de “Descanse em paz”, que remetia à derrota de Nego do Borel. A disputa entre Borel e Gui aconteceu no Fight Music Show 4, que reuniu celebridades em lutas de boxe. O ringue é conhecido por suas lutas entre famosos, e cedeu espaço no mesmo fim de semana à luta entre Popó e Kleber Bambam. Além dos dois, o ator Thomaz Costa também enfrentou Luiz Mesquita no local.

A briga entre MC Daniel e Borel começou em meio a repercussão do término do namoro de Daniel com a atriz Mel Maia. Na ocasião, o cantor curtiu uma postagem do jornalista Leo Dias que dizia que Daniel havia curtido fotos da suposta ex-amante do jogador de futebol Casemiro, Sinttya Ramos. Borel comentou na postagem “Que isso, Leo. Tá mais rápido que um foguete”, ao que Daniel respondeu: “Essa notícia é mentira. Se fosse você, seria verdade. Algo com agressão ou talarico, bem a sua cara”. O MC também respondeu a Leo Dias, pedindo que “cuidasse da própria vida”.

