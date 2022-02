MC Guimê tatua rosto de Lexa como presente de aniversário: ‘Loucura de amor’

Cantor também fez uma declaração à esposa, que fez um post agradecendo a homenagem

Reprodução/Instagram/mcguime MC Guimê fez uma tatuagem do rosto de Lexa na perna



O cantor MC Guimê surpreendeu os fãs ao fazer uma tatuagem do rosto da cantora Lexa, com quem é casado desde 2018, em sua perna. O artista mostrou o resultado nas redes sociais e explicou porque decidiu fazer essa homenagem à esposa. “Hoje eternizei na pele uma pessoa que já está eternizada em minha alma e no meu coração desde que a conheci. Essa tattoo é um símbolo de amor e gratidão. Deus colocou você em minha vida como um presente e daqui a dois dias celebraremos mais um aniversário seu, decidi te presentear fazendo essa ‘loucura’ de amor porque você merece isso e muito, muito, muito mais!!! Obrigado por tudo”, escreveu em um post no Instagram.

Guimê escolheu uma foto de Lexa vestida de noiva para tatuar no seu corpo. A cantora se manifestou nas redes sociais e agradeceu a homenagem feita pelo marido: “Te amo para sempre, Guimê, obrigada pelo presente de aniversário”. A troca de declarações feitas pelo casal, que o público acredita estar participando do “The Masked Singer Brasil” como Lampião e Maria Bonita, não sensibilizou boa parte dos seguidores, que criticaram o resultado da tatuagem nas redes sociais. Veja a repercussão:

Acordei me sentindo mais feio que a tatuagem que o mc Guime fez da Lexa. pic.twitter.com/M4l7r1Ut7i — tiago cinefilo (@tiagocinefilo) February 21, 2022

ba eu ficaria putassa se o meu presente de aniversário fosse minha cara tatuada na perna do cara tal qual o mc guime tatuou a lexa — júlia com acento (@olar_julia) February 21, 2022

mano o mc guime tatuou a lexa scr pic.twitter.com/S0XMBS3dSe — lu.🧜🏽‍♀️ (@lufentyy) February 21, 2022

Gente do céu! E o Guime que tatuou a Lexa ASSIM: pic.twitter.com/k9nwXwrZnk — Me chama de Bruna😜 #BBB22 (@the_brunac) February 21, 2022

caralho que tatuagem FEIA que o guime fez da lexa — colucci (@wtf_julinha) February 21, 2022

guime tatuou o rosto da mulher dele, não foi nome, nem primeira letra, O ROSTO — polli (@polli_13) February 21, 2022