MC Kevin gera polêmica ao falar sobre machismo em vídeo e é ‘cancelado’; assista

Cantor afirmou que as mulheres se expõem nas redes sociais e não querem receber elogios

Reprodução/Instagram/mckevin MC Kevin virou assunto nas redes sociais ao opinar sobre o machismo



O cantor MC Kevin foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 14, após começar a circular um vídeo em que fala sobre machismo. Fazendo comentários controversos sobre a mulher deve agir nas redes sociais, o funkeiro está sendo muito criticado. “Agora todo homem é machista, né? Falou um bagulho, já está xingando a mulher, falou um bagulho, já acha machista ou já sofreu preconceito. Vocês parem aí porque a maioria é sem futuro. Fica falando esses bagulhos, mas na hora de pedir presente, na hora de fazer o cabelo é uma coisa”, começou o cantor. “Na hora que a outra lá fica curtindo as fotos dos outros caras, está suave. Ela presta, né? Essas ‘minas’ tudo presta, só os homens que não prestam. Isso que é foda.”

MC Kevin continuou seu discurso dizendo que mulheres provocam com suas postagens nas redes sociais. “Estão tudo de bundinha de fora dos stories do Instagram, claro que vai ter homem que vai elogiar. Mas não é porque ele fez um elogio que ele é machista. Por que não posta foto com a bíblia na mão? Por que não posta foto vestida de freira? Faz isso. Agora, não vem falar que a gente é machista.” O funkeiro acrescentou que recebe elogios de muitas mulheres pelas redes sociais e não se incomoda com isso. “As ‘minas’ me chamam aqui e me chamam de ‘gostoso’, ‘maravilhoso’, então essas mulheres são tudo feminista, já que sou machista. Vou processar todas então. A balança é de igual, quem julga é Deus”, finalizou. O vídeo, que foi gravado pelo artista enquanto ele dirigia, fez com que o funkeiro fosse “cancelado” mais uma vez nas redes sociais. “MC Kevin uma coisa é elogio outra é assédio”, comentou uma seguidora. “Mano, eu gosto do MC Kevin, porém tem hora que ele só fala merda”, escreveu um seguidor. “MC Kevin só caga pela boca, calado é um poeta”, acrescentou mais um.

imagina pensar que nem o MC Kevin, que calado é um poeta pic.twitter.com/u75627g6L2 — 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑠𝑠 (@smIrosie) January 13, 2021

MC Kevin uma coisa é elogio outra é assédio. pic.twitter.com/vTv8U3zXDx — Aff (@aff_affe) January 14, 2021

Meu deus vei o mc kevin 🤯🤯🤯🤯🤯 como esse cara consegue ser tão ridículo assim meu Deus — M🅰️ri (@Marii_Lima_) January 14, 2021

Mano, eu gosto do MC Kevin, porém tem hora que ele só fala merda! pqp — Jhonatan✖️ (@Jhonatanmarinss) January 14, 2021

Impressionante como o Mc Kevin só abre a boca pra falar merda ne — 𝕤𝕔𝕔𝕡 deborinha (@alkminsccp) January 14, 2021