MC Livinho anuncia separação de Byanca Gabarron: ‘Esses anos ao seu lado foram os melhores’

Cantor disse um ainda mora no coração do outro e que a relação chegou ao fim com uma ‘conversa amigavelmente’

Reprodução/Instagram/mclivinho/byagabarron MC Livinho e Byanca Gabarron não estão mais juntos



O cantor MC Livinho anunciou nesta terça-feira, 17, o fim do seu relacionamento com a modelo Byanca Gabarron. “No futuro eu não sei, mas agora seguiremos caminhos diferentes, mesmo ainda morando no coração um do outro”, escreveu o funkeiro em um post no Instagram. Livinho aproveitou o momento para agradecer a parceria que teve com Byanca nos últimos anos e enfatizou que a relação chegou ao fim de forma tranquila. “Todos esses anos ao seu lado foram os melhores, evolui muito como homem e pai só tenho te agradecer por essa pessoa incrível que foi a todo momento e se chegamos a essa conversa amigavelmente com certeza foi por estarmos evoluídos para respeitarmos o espaço de ambos, muito obrigado por tudo”, declarou o dono do hit Fazer Falta. A modelo não se manifestou sobre o término nas redes sociais. O casal estava junto desde 2016 e, no ano seguinte, eles já ficaram noivos. Em 2019, Livinho e Byanca tiveram um filho, Olívio, atualmente com 3 anos.