MC Livinho aparece após pedido de socorro: ‘Estou bem e vou continuar’

O cantor Livinho preocupou fãs na madrugada desta segunda-feira, 18, após postar um vídeo intrigante no Instagram horas depois de gravar uma série de stories dizendo que estava sendo seguido por um carro. “Algum carro já ficou te seguindo? Porque esse aqui parece. Está pousado? Seu carro é bom também não sei por que não passa. Fora que [o motorista] jogou uma vez [o carro] em cima de mim. Que idiota, mano. Não sei se me conhece, não estou estendendo nada esse carro aqui atrás, está estranho”, afirmou o funkeiro. Um tempo depois, foi postado um vídeo no seu feed do Instagram em que parece que está fugindo e ao fundo dava para ouvir um pedido de ajuda.

Sem saber se tinha realmente acontecido algo sério, os fãs do artista ficaram preocupados e o nome de Livinho foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. O irmão dele, Elian, chegou a fazer uma postagem dizendo que não sabia onde ele estava e que também tentava contado. Horas após essa agonia, o cantor voltou a aparecer no Instagram, aparentemente abalado, e disse que estava bem, porém não explicou o que tinha acontecido. “Família, eu estou suave. Estou tranquilo, de boa. Estou bem, graças a Deus, e vou continuar bem. Estou chegado na casa dos meus pais, falei com meu irmão já e ele vai abrir aqui para mim”, falou nos stories. O vídeo do pedido de socorro foi apagado e outro post foi feito: “Obrigado, Deus. Obrigado, fãs. Obrigado, obrigado, obrigado! Estou bem, foi um susto, eu estou bem”.

