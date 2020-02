Vídeo mostra MC Livinho emo e viraliza nas redes sociais; assista

Mc Livinho deu uma entrevista para a Globo na época em que era emo

Reprodução/Instagram MC Livinho emo virou assunto nas redes sociais



Um vídeo circula nas redes sociais mostrando o MC Livinho antes da fama. As imagens são de uma reportagem da Globo sobre uma explosão, e Livinho é um dos entrevistados.

Na época, Livinho era ainda Oliver Decesary, nome de batismo do cantor. Não dá para dizer de quando é a reportagem, mas o vídeo foi postado no YouTube em 2015 por um fã-clube do músico.

O que mais chama a atenção nas imagens é o estilo de MC Livinho com uma bela franja, o que fez muita gente acreditar que o artista, que hoje é funkeiro, era emo.

Veja abaixo:

Na semana passada, o próprio Livinho fez uma zoeira com as fases dele no Instagram. Veja abaixo: