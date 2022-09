MC Meno K se pronuncia pela primeira vez após ser baleado: ‘Chocado’

Funkeiro, que ainda está internado em Porto Alegre, afirmou que está bem e que foi Deus quem o salvou da tentativa de homicídio que sofreu na última segunda-feira

Reprodução/Instagram/mcmenok Mc Meno K, de 16 anos de idade, foi vítima de uma tentativa de homicídio



O funkeiro MC Meno K falou pela primeira vez após ser baleado numa tentativa de homicídio na saída de uma casa noturna na região metropolitana de Porto Alegre (RS) na última segunda-feira, 29. De acordo com a Polícia Civil, Meno K foi baleado após o suspeito pedir para tirar uma foto com ele. O cantor de 16 anos se pronunciou em seu perfil no Instagram na noite desta quarta-feira, 31, dizendo que quem estava se manifestando anteriormente em seu perfil era sua assessoria. “Quero agradecer por todas as mensagens, agradecer por todas as orações que fizeram por mim. Agora eu to bem, saí da sala de cirurgia, vim relaxar um pouco.” O autor dos hits ‘Camisa do Flamengo’ e ‘Cabelinho na Régua’ ainda está internado e fez o pronunciamento em sua cama de hospital. Estamos bastante chocados com o que aconteceu. Assim que eu estiver melhor, eu apareço para me pronunciar melhor para vocês”, continuou o funkeiro. Ele encerrou o pronunciamento agradecendo novamente às pessoas que torcem por ele e afirmou que foi Deus quem o salvou.