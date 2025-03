Médico explica processo de recuperação após cirurgia de Luciana Gimenez

Apresentadora operou hérnia de disco e revelou em suas redes as dificuldades na recuperação

Reprodução/Instagram /@lucianagimenez Luciana Gimenez caminha no corredor do hospital Albert Einstein



Luciana Gimenez invadiu as redes sociais com um desabafo nos últimos dias. A apresentadora, que passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, foi diagnosticada com hérnia de disco cervical e dividiu com os fãs as dificuldades durante a recuperação após o procedimento cirúrgico. Ela relatou a sensação de dores fortes e disse que foi orientada pela equipe médica a falar pouco para não prejudicar sua recuperação.

De acordo com o doutor Carlos Cedano, ortopedista e chefe da equipe de ortopedia do Hospital Regional de Cotia, a hérnia de disco ocorre quando há um processo degenerativo nos dois discos intervertebrais. “Os discos desempenham diversas funções, entre elas o amortecimento da coluna, possibilitando o movimento entre as vértebras. E quando um dos discos apresenta uma falha, isso causa protusões, ultrapassando os contornos normais e podendo causar compressão de diversas estruturas. Os sintomas apresentados são diversos, como os sintomas neurológicos, causando dor, choque, alteração da sensibilidade e até perda da força”, explica o especialista.

Cedano afirma que o pós-operatório pode ser doloroso, já que a intensidade da dor depende do quanto foram manipuladas as estruturas cervicais, vértebras, ligamentos e outras partes em geral. “Os sintomas neurológicos costumam ter melhora após o procedimento, provavelmente as dores no momento serão em relação às intervenções cirúrgicas. A dor do pós pode ser controlada com gelo, analgésicos, fisioterapias e outras medidas para controle”, indica o médico.

A apresentadora está se recuperando do procedimento e afirma estar sentindo “sintomas intensos”. Em vídeos na internet, a artista afirma receber muito carinho neste momento e fala que está otimista em relação a sua recuperação. “Quem me acompanha sabe que sou uma pessoa muito mais do ‘after’ do que do hospital, mas tem horas que precisamos olhar para nós mesmos e receber o tratamento devido”. A famosa finalizou dizendo que está em ótimas mãos com a equipe médica e agradeceu o carinho de todos.

Para Cedano, o caso de Gimenez serve como alerta. “A cirurgia normalmente não é primeira escolha, sendo reservada para casos de falha do tratamento conservador (não cirúrgico). O tratamento conservador consiste em diversas medidas como fisioterapia, fortalecimento, perda de peso, reeducação postural, mudança de hábitos e outras”, finaliza o especialista.