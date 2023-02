Mel Maia é vítima de assalto com a família no Rio e faz apelo: ‘Nossa vida está aí’

Atriz contou que os criminosos levaram os celulares e o carro que ela comprou recentemente para o pai

Reprodução/Instagram/melissamelmaia Mel Maia contou que ela e a família foram assaltados no Rio de Janeiro



A atriz Mel Maia relatou nesta terça-feira, 14, que foi assaltada junto com sua família no Rio de Janeiro e os criminosos levaram pertences pessoais e o carro que ela comprou recentemente para o pai, Luciano Souza. “Eu e minha família fomos roubados. Eu, minha mãe, meu pai e o Daniel. Levaram os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai. Estou fazendo esse vídeo para avisar todo mundo”, contou a artista, que namora há cinco meses com o cantor MC Daniel, nos stories do Instagram. A intérprete de Guida na novela da Globo “Vai na Fé” aproveitou o espaço para fazer um apelo.

“Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolve para a gente. Pelo amor de Deus! Nossa vida toda está aí dentro, meu celular, o celular do Dani, tudo. Por favor.” A atriz disse que já acionou a polícia e demonstrou que tem esperança em recuperar os itens roubados. “Só para avisar uma coisa, a gente já falou com todas as pessoas possíveis do Rio de Janeiro, todas as autoridades. A gente está correndo muito atrás”, afirmou. “Tinha todas as coisas do meu trabalho [no celular], minha mãe que resolve tudo, a gente perdeu contato com todo mundo. Isso dificulta muito a nossa vida, vocês não tem noção.”