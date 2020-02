Mel Maia, de 15 anos, expõe homem que lhe enviou cantada: ‘Mandei pra sua esposa’

Reprodução/Instagram Atriz de 15 anos já afirmou que sofre com assédios em suas redes sociais



A atriz Mel Maia, de 15 anos, expôs nas redes sociais um homem casado que lhe enviou uma cantada em mensagem privada nesta semana.

Respondendo uma foto postada pela jovem nos stories, o homem escreveu: “Essa sua língua deve fazer mágica”. A atriz tirou um print da mensagem e encaminhou para a esposa do autor do comentário.

O melhor: ela o avisou disso. “Mandei pra sua esposa. Agora aprende a ter educação”, respondeu Mel.

A atriz mirim da Globo, que recentemente esteve em “A Dona do Pedaço”, comentou em entrevista recente que esses tipos de assédios acontecem com frequência em suas redes sociais.

“Vários homens já passaram dos limites com comentários em algumas fotos no meu Instagram, mas eu bloqueio e apago. Dependendo do que é dito, eu até denuncio“, contou a atriz em entrevista ao jornal O Globo.