Miley Cyrus posa nua em caixão para ajudar jovens LGBTQ+ sem-teto

Foto faz parte de um livro do fotógrafo Vijat Mohindra, que já fez fotos de Lady Gaga e Kim Kardashian

Reprodução/Instagram/vijatm Miley Cyrus é capa do livro de Vijat Mohindra



A cantora Miley Cyrus participou de um ensaio fotográfico assinado pelo seu amigo Vijat Mohindra, no qual aparece nua dentro de um caixão. A foto fará parte de um livro do fotógrafo que começou a ser vendido na terça-feira, 10, no valor de US$ 50 (cerca de R$ 270). “Estou morrendo de ansiedade para ver meu primeiro livro de fotografia: High Gloss”, escreveu o profissional que já fotografou diversas celebridades como Lady Gaga, Kim Kardashian e Kylie Jenner.

O prefácio do livro foi escrito por Miley Cyrus e o valor arrecadado com as vendas será revertido para a Happy Hippie Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada pela própria estrela pop em 2014 e aberta efetivamente em 2015. A fundação tem como objetivo ajudar jovens LGBTQ+ que não possuem moraria. “Nossa missão é reunir os jovens para lutar contra a injustiça enfrentada por pessoas da comunidade LGBT sem-teto e outras populações vulneráveis”, é descrito no site oficial da ONG.