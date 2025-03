Millie Bobby Brown critica ataques à sua aparência e denuncia bullying na mídia

‘As pessoas agem como se eu devesse ficar congelada no tempo, como se ainda devesse ter a mesma aparência da primeira temporada de Stranger Things’, desabafou a atriz

ANDY RAIN/EFE/EPA A atriz britânica Millie Bobby Brown posa no tapete vermelho da cerimônia do BRIT Awards 2025 na The O2 Arena, em Londres



A atriz Millie Bobby Brown, de 21 anos, fez um forte desabafo sobre as críticas que tem recebido em relação à sua aparência. Em uma publicação no Instagram, a protagonista de Stranger Things afirmou que a mídia e parte do público têm dificuldade em aceitar seu crescimento e denunciou o que considera um comportamento abusivo por parte de alguns jornalistas e internautas. “Cresci na frente do mundo e, por algum motivo, as pessoas parecem não conseguir crescer comigo. Agem como se eu devesse ficar congelada no tempo, como se ainda devesse ter a mesma aparência da primeira temporada de Stranger Things. E, por não ter, agora sou um alvo”, afirmou a atriz.

Brown citou artigos específicos publicados pela imprensa, que, segundo ela, ironizam sua aparência e fazem suposições sobre possíveis procedimentos estéticos. Ela criticou diretamente os autores dessas matérias e afirmou que tais conteúdos não são jornalismo, mas sim bullying. “O fato de escritores adultos gastarem tempo dissecando meu rosto, meu corpo e minhas escolhas é perturbador. E o fato de alguns desses artigos serem escritos por mulheres? Pior ainda”, desabafou.

A atriz também apontou o impacto desse tipo de cobertura midiática na saúde mental de mulheres jovens e criticou a cultura de ataques disfarçados de opinião. “Sempre falamos sobre apoiar e empoderar mulheres jovens, mas, na prática, parece mais fácil derrubá-las por cliques. Pessoas desiludidas não conseguem lidar com o fato de que uma garota está se tornando uma mulher nos próprios termos dela, não nos delas”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por fim, Brown reforçou que não se envergonha de sua aparência ou de suas escolhas e pediu mais respeito no debate público. “Não vou sentir vergonha por como me visto ou como me apresento. Nos tornamos uma sociedade onde é mais fácil criticar do que elogiar. Vamos melhorar. Não apenas por mim, mas por todas as jovens que merecem crescer sem medo de serem atacadas simplesmente por existirem”, concluiu.

Veja o desabafo da atriz

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA