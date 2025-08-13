Ministério Público da Paraíba proíbe influenciador Hytalo Santos de acessar redes sociais
Promotora Ana Maria França obteve uma decisão judicial que proíbe Hytalo de acessar suas redes sociais, além de suspender a monetização de seu conteúdo e restringir seu contato com os menores mencionados no processo
O Ministério Público da Paraíba alcançou um importante resultado em sua luta contra o influenciador digital Hytalo Santos, que está sendo investigado por expor menores em vídeos de teor sexual. A promotora Ana Maria França obteve uma decisão judicial que proíbe Hytalo de acessar suas redes sociais, além de suspender a monetização de seu conteúdo e restringir seu contato com os menores mencionados no processo. Essa decisão é temporária, e a defesa do influenciador pode apresentar um recurso. As investigações tiveram início após diversas queixas de moradores sobre a conduta de Hytalo em relação a crianças e adolescentes. As denúncias incluem a realização de filmagens com conotação sexual e o consumo de bebidas alcoólicas em companhia dos menores. O caso ganhou notoriedade quando o Youtuber Felca denunciou conteúdos sexualizados envolvendo crianças, o que levou à exclusão do perfil de Hytalo no Instagram.
A ação civil pública instaurada recomenda que Hytalo permaneça afastado das redes sociais até que a investigação seja finalizada. As acusações contra ele incluem a adultização e a exploração sexual de adolescentes. Caso a recomendação não seja seguida, os responsáveis poderão enfrentar consequências legais. A situação de Hytalo Santos levanta preocupações sobre a segurança de menores nas plataformas digitais e a responsabilidade dos influenciadores em relação ao conteúdo que produzem. A sociedade aguarda com expectativa o desdobramento das investigações e as possíveis ações que poderão ser tomadas para proteger as crianças e adolescentes envolvidos.
*Reportagem produzida com auxílio de IA
