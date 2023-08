Mister Minas Gerais tem morte súbita durante jogo de futebol

Organização do concurso de beleza lamentou a morte de Lucas Eduardo Freitas e afirmou que ele ficou gravado na história da competição

reprodução/Instagram:@lucaseduardofreitas Lucas Eduardo Freitas deixa duas lindas filhas: Maria Vitória de 6 anos e Maria Júlia de 3



Mister Minas Gerais de 2016, Lucas Eduardo Freitas, de 30 anos, morreu subitamente enquanto jogava futebol no último domingo, 6. De acordo com publicação nas redes sociais, a organização do concurso afirma que a modelo foi vítima de morte súbita. “É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do Mister Minas Gerais CNB 2016, Lucas Freitas faleceu neste domingo, jogando futebol (vítima de morte súbita). Deixa duas lindas filhas: Maria Vitória de 6 anos e Maria Júlia de 3”, comunicou.

Lucas representou Minas Gerais no Título de Mister Brasil CNB em Jurerê, Santa Catarina. “Destacou-se por sua personalidade amável, sendo sempre muito prestativo e sorridente. Foi eleito ‘Mister Popularidade’ e integrou o grupo de 16 semifinalistas”, disse a organização. A postagem afirmou ainda que o jovem será parte importante da história do concurso: “Que Deus na sua infinita misericórdia conforte a todos nós e a sua família. Nosso eterno Mister Minas Gerais CNB 2016. Ficará guardado em nossos corações e na nossa memória e na história do concurso. Lembraremos eternamente do nosso Mister. Educado, humilde, simpático, um ser humano incrível”, escreveu.

No seu perfil pessoal, Lucas fez uma derradeira postagem comemorando as conquistas que teve ao longo dos 30 anos de vida. “Posso afirmar que tenho orgulho de quem me tornei e de onde cheguei. Minhas conquistas são resultado de muito esforço e dedicação e também o meu maior troféu. Os desafios sempre foram muitos, mas hoje sei o quanto foram necessários para me fazer chegar até aqui”, escreveu ele há uma semana.