Monica Iozzi diz que irmã pegou Covid-19 no trabalho e dispara contra empresa: ‘Ganância’

A atriz Monica Iozzi compartilhou em suas redes sociais na terça-feira (2) que sua irmã mais nova pegou o novo coronavírus porque não foi dispensada para trabalhar de casa durante a quarentena.

Em uma série de stories no Instagram, Iozzi criticou a postura do dono da empresa e empresários de forma geral, que não têm respeitado as recomendações de autorizar o home office para serviços não-essenciais.

“Minha irmã mais nova acaba de receber resultado positivo para Covid-19. Ela não pôde fazer a quarentena. O dono da empresa em que ela trabalha não permitiu que seus funcionários trabalhassem de casa. Ela trabalha num serviço essencial? Não! Ela tem um tipo de trabalho que poderia ser realizado de casa? Sim!!”, escreveu Monica.

“Mesmo tendo avisado a empresa que ela mora com a minha mãe, uma senhora de 68 anos que faz parte do grupo de risco, ela não pôde fazer home office. É isso que dá o Estado não fazer o que tem que ser feito! Não dá pra não colocar a vida das pessoas em risco apenas ‘recomendando’ que os empresários respeitem a quarentena. O egoísmo, a ganância e a irresponsabilidade de alguns empresários e governantes ainda vão matar muita gente. Que momento triste que vivemos, que revoltante”, concluiu.