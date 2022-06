Morre a atriz Maria Lúcia Dahl, de ‘Torre de Babel’ e ‘Anos Rebeldes’, aos 80 anos

Artista sofria de Alzheimer e faleceu por complicações renais; velório aconteceu no Rio de Janeiro

Reprodução/Globo Maria Lúcia Dahl esteve no elenco de 'Torre de Babel', 'Anos Dourados' e 'Dancin' Days'



A atriz Maria Lúcia Dahl morreu na noite de quarta-feira, 15, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela irmã da artista, a figurinista Marília Carneiro, nas redes sociais. Maria Lúcia estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca. Ela sofria de Alzheimer e morreu por complicações renais. O velório aconteceu na tarde desta quinta-feira, 16, assim como a cerimônia de cremação no Cemitério Memorial do Carmo, no bairro do Caju. Desde de 2020, ela vivia no Retiro dos Artistas. Entre 1970 e 1980, Maria Lúcia fez sucesso na TV, estando no elenco de produções como “Torre de Babel” (1998), “Anos Rebeldes” (1992), “Anos Dourados” (1986) e “Dancin’ Days” (1978). A última novela em que participou foi “Aquele Beijo”, exibida na Globo em 2011. A atriz também marcou presença no cinema nacional e trabalhou como roteirista, colaborando com o texto de “Cristal”, novela do SBT.

Marília prestou sua homenagem à irmã nas redes sociais: “Nos éramos assim. Só nós duas. Onde ia uma a outra ia. Quando éramos pequenas nos vestiam igual, viajamos sempre juntas dividindo o tédio daquelas viagens de navio. Viagens sem fim e muitas. Papai não viajava sem as filhas e tinha medo de avião. Viramos duas viajantes precoces o que nos viciou para sempre. Passamos nossas vidas adultas em busca de novas fronteiras. Hoje, ela foi na minha frente embora eu tenha chegado antes no mundo. Espero que ela encontre no lado de lá todas as coisas que ela imaginava que lá esperavam pela gente. Beijos minha irmã querida, boa viagem”. Stepan Nercessian, Cissa Guimarães, Rodrigo Fagundes, Angela Ro Ro, Kika Kalache e Bruna Lombardi estão entre os artistas que desejaram suas condolências.