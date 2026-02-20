Morre aos 27 anos a influenciadora Bianca Dias

Informação foi confirmada pelos amigos da jovem nas redes sociais, que informaram que a causa da morte foi embolia pulmonar

Reprodução/Instagram/@_biancadias Influenciadora Bianca Dias morre aos 27 anos



Morreu aos 27 anos a influenciadora Bianca Dias. A informação foi confirmada pelos amigos da jovem nas redes sociais, que informaram que a causa da morte foi embolia pulmonar. “Tão linda jovem, não entendemos, mas para tudo tudo tem um propósito, só sei que tivemos momentos lindos”, escreveu uma das pessoas. Giovanna Borges, sobrinha de Bianca Dias, agradeceu as mensagens de apoio.

“Obrigada a todos que tiraram um tempo para se preocupar e mandar mensagem, quem puder orar pela família, independente da religião, eu serei extremamente grata”, escreveu. Bianca foi enterrada nesta sexta-feira (20), conforme publicação de uma das amigas. Ela compartilhava a rotina e conteúdos de lifestyle e acumulava cerca de 60 mil seguidores. Na sua bio do Instagram, ela tinha escrito: “Vivendo no meu tempo, sem pressa e com propósito”

A morte da influenciadora chegou a ser veiculada na imprensa internacional. O britânico ‘The Sun’, que classificou a morte como ‘tragédia da beleza’, afirmou que Bianca tinha feito uma cirurgia, mas não especificou qual teria sido. Já a revista norte-americana ‘People’ comentou que a influenciadora era conhecida por compartilhar conteúdos de lifestyle e de trabalhos como modelo.