Morre aos 53 anos Eric Dane, o Mark Sloan de ‘Grey’s Anatomy’

Em 2025, o ator anunciou que havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica

Divulgação/ABC Eric Dane deixa esposa e duas filhas



O ator norte-americano Eric Dane morreu nesta quinta-feira (19) aos 53 anos. O artista anunciou, em abril de 2025, que havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). A informação foi noticiada pela revista People, dos Estados Unidos. A doença neurodegenerativa afeta os neurônios motores, o que impede o envio correto de comandos do cérebro aos músculos.

“Ele passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo”, disse a família por meio de comunicado enviado à revista.

Eric Dane ficou conhecido por dar vida a Mark Sloan, na série “Grey’s Anatomy”. O ator fez uma participação especial na segunda temporada do seriado, em 2006. Por os fãs terem gostado do personagem, ele se tornou um dos principais.

O ator deixou a série em 2012, com a morte de Mark Sloan. Dane ainda atuou em “Idas e Vindas do Amor”, “Marley e Eu” e “X-Man: Confronto Final”.

Recentemente, o ator esteve na série “Euphoria”. Nas duas primeiras temporadas, Dane interpretou Cal Jacobs, personagem que se envolve com uma das protagonistas, a Jules.