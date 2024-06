Morre aos 89 anos a atriz Ilva Niño, a empregada Mina de ‘Roque Santeiro’

Atriz participou de trabalhos em telenovas como ‘Terra Nostra’, ‘Cordel Encantado’ e ‘Cheias de Charme’

A atriz Ilva Niño, famosa por interpretar a empregada Mina em “Roque Santeiro”, faleceu aos 89 anos no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12). Ela estava hospitalizada desde maio no Hospital Quali, em Ipanema, após passar por uma cirurgia cardíaca. Com mais de seis décadas de carreira, Niño se destacou por seus papéis como empregadas domésticas, donas de casa e mulheres nordestinas. Nascida em Pernambuco, ela iniciou sua trajetória no teatro nos anos 1960 e posteriormente atuou em novelas da TV Globo, como “Pecado Capital” e “Roque Santeiro”. Ao longo de sua carreira, a atriz conquistou reconhecimento por seus personagens de personalidade forte e relevância nas tramas em que atuava. Além de “Roque Santeiro” e “Pecado Capital”, Ilva Niño também participou de outras produções de destaque, como “Terra Nostra” e “Cordel Encantado”. Em uma entrevista, a artista ressaltou a importância de suas personagens na representação da classe trabalhadora, demonstrando seu comprometimento com a interpretação de papéis que refletiam a realidade do povo brasileiro.

