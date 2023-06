Morre Astrud Gilberto, voz que levou ‘Garota de Ipanema’ ao mundo, aos 83 anos

Cantora brasileira levou o Grammy junto com Stan Getz por interpretar uma das canções mais marcantes da bossa nova; causa da morte não foi divulgada

Reprodução/Instagram/sofia_gilberto_oliveira Astrud Gilberto deu voz a versão em inglês de 'Garota de Ipanema'



A cantora Astrud Evangelina Weinert, mais conhecida como Astrud Gilberto, morreu nesta segunda-feira, 5, aos 83 anos. A informação foi confirmada no perfil de Sofia Gilberto, neta da artista: “Venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto”. A causa da morte não foi divulgada. Na legenda do post, a menina contou que Astrud fez a música Linda Sofia para ela. “Ela queria que meu nome fosse Linda Sofia”, explicou. A neta cantora também relembrou a trajetória da avó, que ficou internacionalmente conhecida por ser a voz da versão em inglês de Garota de Ipanema.

“Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor. Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de Garota de Ipanema e ganhou fama internacional. A música, um hino da bossa nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa. Amo e amarei Astrud eternamente e ela foi o rosto e a voz da bossa nova na maior parte do planeta. Astrud estará para sempre em nossos corações e neste momento temos que celebrar Astrud”, escreveu Sofia.

Em 1965, a artista brasileira se tornou a primeira mulher a ganhar o Grammy, nos Estados Unidos, na categoria Música do Ano pela versão em inglês de Garota de Ipanema junto com o saxofonista Stan Getz. A cantora nasceu em 29 de março de 1940, em Salvador, e foi casada com o cantor João Gilberto de 1959 a 1964. O músico João Marcelo Gilberto, de 63 anos, é fruto desse relacionamento e pai de Sofia. Astrud deixa outro filho, Greg Lasorsa, do segundo casamento. Durante a extensa carreira na música, ela lançou 19 álbuns e está presente em “Getz/Gilberto”. Ela estava longe dos palcos desde meados de 2002.