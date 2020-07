Neto de Elvis Presley morre aos 27 anos; polícia investiga suicídio

Benjamin Keough era o filho de Lisa Marie Presley e foi encontrado morto no último domingo (12)

EFE Jovem era o filho de Lisa Marie Presley e foi encontrado morto no domingo (12)



Benjamin Keough, neto do “Rei do Rock”, Elvis Presley, morreu aos 27 anos, em Calabasas, no estado da Califórnia, segundo informações veiculadas desde a noite deste domingo (12) na imprensa americana.

Roger Widynowski, agente da mãe do jovem, Lisa Marie Presley, foi o primeiro a confirmar o falecimento, sem dar detalhes sobre as circunstâncias ou data exata do ocorrido.

O site TMZ veiculou que o neto de Elvis teria se suicidado, ao atirar contra a própria cabeça com arma de fogo. O caso, de acordo com o veículo, está sendo investigado pela polícia local.

No Instagram, diversos fãs deixaram comentários em um post publicado no perfil de Lisa Presley em junho do ano passado, em que ela aparece cercada da família. Muitos destacaram a semelhança de Benjamim com o avô.

Em comunicado, Widynowski relatou que a mãe do jovem está “completamente destroçada, inconsolável e mais que devastada”, mas buscando se manter forte para consolar os demais três filhos.

“Era o amor da vida dela”, disse o agente, sobre a relação de Lisa com Benjamin.

*Com EFE