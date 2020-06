Cantora Bonnie Pointer, integrante das Pointer Sisters, morre aos 69 anos

Reprodução Cantora fez sucesso nos anos 1970 ao integrar grupo ao lado de irmãs



Bonnie Pointer, uma das integrantes originais do grupo The Pointer Sisters, conhecido por sucessos como “I’m So Excited” e “Jump (For My Love)”, morreu aos 69 anos, informou nesta segunda-feira (8), o grupo em seu site na internet. As irmãs – Bonnie, Anita, Ruth e June – começaram a cantar na igreja de seu pai em Oakland, Califórnia, e saltaram para a fama na década de 1970.

O quarteto ganhou o primeiro de três Grammy com o hit de 1975 Fairytale, escrito por Bonnie e Anita. Bonnie deixou o grupo em 1977 e iniciou uma curta carreira solo, sem atingir o sucesso das irmãs – que continuaram a emplacar diversos hits após sua saída.

“Devido ao talento, ao impulso e à determinação de Bonnie, as Pointer Sisters, ganhadoras de vários Grammy, existem e tiveram a grande sorte de passar duas décadas no topo das paradas e cerca de 50 anos se apresentando para públicos que lotaram locais em todo o mundo”, diz o comunicado do grupo.

“Nossa família está devastada”, disse Anita Pointer à emissora CNN, por meio de um comunicado. “Em nome dos meus irmãos, eu e toda a família Pointer, pedimos suas orações neste momento”.

*Com Estadão Conteúdo