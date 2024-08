Morre Carlota Portella, um dos grandes nomes da coreografia brasileira, aos 74 anos

A coreógrafa brasileira Carlota Portella, fundadora da escola de dança The Jazz, morreu aos 74 anos. A informação foi confirmada neste sábado,(31), pelo perfil oficial da instituição no Instagram. A causa da morte não foi divulgada. “Para sempre em nossos corações”, diz o post, que mostra uma foto de Carlota quando mais jovem. Thereza Mascotte, atual diretora da escola, publicou fotos ao lado da coreógrafa e escreveu: “Gratidão pela parceria de mais de 40 anos”.

Nome importante da dança no Brasil, Carlota foi a coreógrafa da abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Nascida em 1950 na capital fluminense, ela estudou balé clássico no Brasil e na França. Mais tarde, quando morava em Paris, conheceu o jazz.

Em 1982, fundou a The Jazz, antes chamada de Jazz Carlota Portella. A escola é ainda hoje uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro, na Rua Jardim Botânico, zona sul carioca. Teve alunos famosos, incluindo a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, que prestou homenagem.

“Acordei neste sábado com a notícia da morte da Carlota Portella Que triste. Por acreditar no que ela pregava, que quem dança é mais feliz, voltei para aulas de dança em 2013. Carlota dedicou sua vida à dança. Formou vários profissionais. Recentemente, resolveu parar para ter um pouco mais de tempo. Meus sentimentos à família, amigos e companheiros da dança”, escreveu.

O mais famoso espetáculo de Carlota foi Vacilou Dançou, nome que também batizou sua companhia de dança, fundada em 1981. Ela circulou o Brasil com o grupo até 2006, quando passou a se dedicar mais à atuação como coreógrafa, professora e uma das principais incentivadoras da dança no País.