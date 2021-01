Morre Daniel Carvalho, criador da personagem Katylene, aos 32 anos

Ele estava internado com problema renais desde o final de dezembro e teve uma parada cardiorrespiratória

O influenciador e apresentador Daniel Carvalho morreu na última sexta-feira, 8, no Rio de Janeiro. Conhecido por criar a personagem Katylene, um drag queen, Daniel foi um dos pioneiros na criação de conteúdo para blogs, pelo Blog da Katylene, e redes sociais — em especial, o Twitter. Ele estava internado com problema renais desde o final de dezembro de 2020 e teve uma parada cardiorrespiratória por falência aguda do órgão. Em 2010 ele virou VJ pela extinta MTV Brasil, onde comentava sobre famosos e cultura pop no canal homônimo. Dois anos mais tarde, na Band, ele era da equipe de um programa comandado por Adriane Galisteu. Atualmente, Daniel continuava presente no Twitter e no Instagram relembrando a personagem.