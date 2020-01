Cantor americano sofre infarto e morre durante show na Flórida

David Olney morreu, aos 71 anos, no último sábado (18)

Divulgação/Gregg Roth Cantor estava tocando terceira música de seu show quando pediu desculpas e se sentou com sua guitarra



O cantor e compositor americano David Olney morreu durante um show que fazia, nos Estados Unidos, no último sábado (18). Aos 71 anos, Olney sofreu um infarto enquanto se apresentava em um festival na Flórida.

A cantora Amy Rigby, que também se apresentava no festival, confirmou a informação. “Olney estava no meio de sua terceira música quando ele parou, pediu desculpas e fechou os olhos”, disse a cantora. Pessoas que assistiam ao show acrescentaram que ele se sentou com sua guitarra e ficou imóvel.

Segundo a CNN, Olney chegou a ser atendido por um médico que assistia ao evento, mas morreu no local. O cantor estava na ativa desde os anos 70 e, em carreira solo, lançou mais de 20 discos.