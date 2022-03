Morre Emilio Delgado, ator de ‘Vila Sésamo’, aos 81 anos

Intérprete de Luis estava lutando contra um câncer no sangue deste dezembro de 2020

Reprodução/Vila Sésamo Emilio Delgado interpretou Luis em 'Vila Sésamo'



O ator e cantor Emilio Delgado, que ficou conhecido por interpretar Luis no sucesso “Vila Sésamo”, morreu aos 81 anos. Carol, mulher do artista, disse ao TMZ que o marido faleceu na última quinta-feira, 10, em sua casa em Nova York, nos Estados Unidos, cercado pela família. O ator foi diagnosticado em dezembro de 2020 com um mieloma, um câncer no sangue, e, desde então, estava lutando contra a doença. Antes da pandemia, Emilio estava se dedicando ao teatro e integrava no elenco da peça “Quixote Nuevo”, que passou por três cidades americanas. Em janeiro deste ano, Carol disse que o marido fez alguns trabalhos de narração. O grande marco da carreira do ator mexicano-americano foi na atração infantil “Vila Sésamo”, na qual interpretava o dono de uma loja de consertos. O programa que marcou gerações estreou em 1969 nos Estados Unidos e durou 48 temporadas.