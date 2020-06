Cantora gospel Fabiana Anastácio morre, aos 45 anos, vítima de Covid-19

Reprodução/Instagram Cantora estava internada há uma semana em tratamento contra a Covid-19



A cantora gospel Fabiana Anastácio, de 45 anos, morreu nesta quinta-feira (4) após ser diagnosticada com o novo coronavírus. A informação foi publicada em nota oficial nas redes sociais da artista.

Segundo o G1, Fabiana estava internada há mais de uma semana por conta de complicações decorrentes da Covid-19.

No fim do mês passado, o perfil da artista chegou a divulgar um financiamento coletivo para ajudar no tratamento de Fabiana.

“Nesse momento nossa amiga/pastora/cantora Fabiana Anastácio precisa da nossa ajuda para combater o COVID-19, ela está internada no hospital com todos os cuidados necessários, mas com um custo alto para a família, ainda mais nesse momento de recesso de agendas e claro, com algo que ninguém esperava”, dizia o texto na página de arrecadação de doações.

Filha de pastor e natural de Santo André (SP), Fabiana cantava desde os quatro anos e, em 2012, lançou o seu primeiro álbum solo. Ela era casada e deixa três filhos.