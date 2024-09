Morre Fabio Arruda, consultor de etiqueta e ex-A Fazenda, aos 54 anos

Arruda já apareceu na TV ao lado de apresentadores como Claudete Troiano, Ronnie Von e também ganhou notoriedade numa entrevista ao Programa do Jô, de Jô Soares

Rperodução/ Jovem Pan os últimos dias, ele vinha passando por problemas cardíacos e chegou a fazer uma cirurgia no coração



Fabio Arruda, consultor de ‘etiqueta’ conhecido por suas participações em programas de TV, inclusive o reality show A Fazenda, teve sua morte anunciada na noite de sábado, 7, aos 54 anos de idade. Nos últimos dias, ele vinha passando por problemas cardíacos e chegou a fazer uma cirurgia no coração por conta de uma “artéria 90% obstruída”. Segundo informações da Record TV, ele foi encontrado em casa por uma funcionária, já sem vida. Fabio Arruda já apareceu na TV ao lado de apresentadores como Claudete Troiano, Ronnie Von e também ganhou notoriedade numa entrevista ao Programa do Jô, de Jô Soares. Entre os famosos que lamentaram sua morte nas redes sociais estão as apresentadoras Adriane Galisteu, Mara Maravilha e Leda Nagle, a cantora Roberta Miranda e o humorista Carioca.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele fez parte do elenco da 1.ª temporada do reality show A Fazenda, da Record, em 2009. Em 2017, participou do programa novamente am A Fazenda – Nova Chance, que contou apenas com ex-participantes de realities. Nesta última, teve embate marcante com Ana Paula Minerato. Numa de suas últimas aparições de repercussão, deu entrevista ao humorista Wellington Muniz, o Ceará, no podcast Festa da Firma. O material foi publicado em 31 de julho de 2024. “Para mim, o mais importante sempre foi família, o cuidado que tive com a minha mãe até ela morrer. É absolutamente mais importante do que qualquer grife, marca”, comentou, na ocasião.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte