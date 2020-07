Morre Grant Imahara, engenheiro do ‘Mythbusters’, aos 49 anos

Engenheiro foi apresentador do programa entre 2005 a 2014; colegas lamentaram morte do profissional

Reprodução/Instagram Imprensa americana reportou morte como aneurisma cerebral



O engenheiro Grant Imahara, conhecido pelo programa “Mythbusters”, morreu na segunda-feira (13), aos 49 anos. As informações são do The Hollywood Reporter, que reportou a causa da morte por um aneurisma cerebral.

Imahara participou do “Mythbusters” entre 2005 a 2014. No programa, ele fabricava robôs e outros equipamentos eletrônicos para os experimentos dos “Caçadores de Mito”. Em nota, a Discovery lamentou a morte do engenheiro.

“Estamos com o coração partido por saber essa triste notícia sobre Grant. Ele era uma parte importante da nossa família Discovery e um homem realmente maravilhoso. Nossos pensamentos e orações vão para a família dele”, diz o comunicado assinado por porta-voz da emissora.

Imahara também trabalhou como ator em participações na série “Star Trek Continues” e no filme “Sharknado 3: Oh Não!”. Em 2016, ele estrelou o reality show “Projeto Coelho Branco”, da Netflix.

Adam Savage, colega do engenheiro no “Mythbusters”, homenageou o amigo no Twitter. “Grant era um engenheiro, artista e intérprete verdadeiramente brilhante, mas também uma pessoa tão generosa, descontraída e gentil. Trabalhar com Grant foi muito divertido. Vou sentir falta do meu amigo”, postou.