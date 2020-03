Henrique, dupla de Netto, morre após 22 dias internado por acidente de carro

Reprodução/Facebook Cantor sertanejo sofreu acidente de carro no último dia 8 de fevereiro



O sertanejo Henrique, dupla de Netto, morreu na madrugada desta segunda-feira (2) aos 22 anos. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais da dupla.

Henrique, cujo nome verdadeiro era Wesley Pereira da Silva, sofreu um acidente de carro no dia 8 de fevereiro e desde essa data estava internado na UTI do Hospital Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

“Desde então lutou bravamente por sua vida, mas passou por complicações decorrentes de seu estado de saúde e não resistiu”, diz o comunicado publicado nas redes sociais.

O velório acontece na tarde desta segunda no Velório Municipal de Fernandópolis (SP) e será aberto ao público. De lá, o corpo seguirá para a cidade de Santa Salete às 19h, onde será sepultado na manhã de terça-feira (3).

Artistas e músicos famosos prestaram homenagens a Henrique nas redes sociais. Cesar Menotti, a dupla Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, o sertanejo Giovani, e a dupla Jads e Jadson foram algumas das personalidades que prestaram condolências à família.