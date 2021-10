Morre aos 42 anos humorista Caike Luna, o Cleitom de ‘Zorra Total’

No mês de abril, comediante anunciou que iria iniciar um tratamento contra o Linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer

Reprodução/TV Globo/Instagram @caikeluna Caike Luna ficou conhecido pelo personagem Cleitom, de 'Zorra Total'



A humorista Katiuscia Canoro anunciou na manhã deste domingo, 3, a morte do ator Caike Luna, aos 42 anos, que ficou conhecido pelo personagem Cleitom, do programa “Zorra Total”. “É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão Caike Luna”, escreveu a comediante. No mês de abril, ele anunciou que iria iniciar um tratamento contra o Linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer. Nos comentários da publicação de Katiuscia, muitos famosos lamentaram a perda. “Isso não é verdade!”, escreveu a atriz Cacau Protasio, colega de Caike no Multishow. “Como assim!?? Que tristeza!! Meus sentimentos katiu”, disse Monique Alfradique. Tatá Werneck, que recentemente perdeu o amigo Paulo Gustavo para a Covid-19, também comentou: “Querida, espero que fique bem. Ele tb. E a família dele. Que ano difícil.”