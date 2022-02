Morre Isabel Torres, atriz da série ‘Veneno’, aos 52 anos

Artista, que se destacou como Cristina Ortiz na série da HBO Max, lutava contra um câncer no pulmão

Reprodução/Instagram/isabeltorresofficial Isabel Torres lutava contra um câncer e morreu aos 52 anos



A atriz Isabel Torres, protagonista da série espanhola “Veneno”, morreu nesta sexta-feira, aos 52 anos. A artista lutava contra um câncer de pulmão e a confirmação da sua morte foi feita em suas redes sociais: “Hoje, 11 de fevereiro de 2022, nos despedimos de Isabel. Embora seus familiares e amigos sintam profundamente sua partida, sabemos que para onde ela for, vai se divertir como ela sabe. Obrigada por todas as demonstrações de carinho e preocupação”. A atriz, considerada um ícone do movimento trans na Espanha, teve destaque ao viver Cristina Ortiz na série da HBO Max. Em novembro do ano passado, Isabel fez um post no Instagram em tom de despedida. Ela disse que aquele era seu último vídeo e que os médicos deram a ela uma expectativa de dois meses de vida, pois foi diagnosticada com metástase nos ossos. No vídeo, ela agradeceu aos fãs e a sua família por todo o apoio que recebeu e mandou um recado: “A vida é muito bonita e precisa ser vivida”. Assista ao vídeo: